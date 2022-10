Simpi



26/10/2022 | 11:59



Ouvir e entender o que o cliente precisa

Considerada como a fabricante de caminhões mais inovadora do mercado brasileiro, a Mercedes-Benz do Brasil foi a primeira indústria automotiva a construir o primeiro caminhão digital do mercado. Para contar mais sobre os projetos da marca, o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa recebeu Ebru Semizer, chief marketing office da Mercedes-Benz Caminhões do Brasil.

Ebru trouxe detalhes sobre o movimento a A Voz Delas, projeto iniciado em 2019 que visa incluir as mulheres no mundo dos transportes. "Tem muita mulher dirigindo o caminhão e também acompanhando os maridos caminhoneiros. Infelizmente, a gente não tem muita estrutura nas estradas para poder recebê-las. Então, o movimento A Voz Delas cria primeiro consciência sobre esse assunto, chama a atenção e convoca as empresas para virarem parceiros, para que possamos construir alguma coisa em conjunto para melhorar o dia a dia dessas guerreiras da estrada", relata.

Ebru tem trabalhado ativamente para ampliar o espaço da força feminina na Mercedes-Benz. "Temos um fórum de mulheres e iremos lançar um caminhão pensado nas necessidades das mulheres. Então, temos boas iniciativas para ampliar a inclusão na indústria de caminhões", promete.

A executiva de marketing relatou iniciativas inovadoras que começaram no Brasil. "Em 2019 tivemos uma iniciativa no Brasil e paramos a fábrica inteira para convidar os clientes e ouvir o que eles tinham a falar para melhorar os nossos processos, produtos, serviços. Em 2022, fizemos essa iniciativa também mundialmente", informa Ebru.

Você assiste o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa na integra acessando o site do SIMPI São Paulo (www.simpi.org.br) ou navegando na página do Youtube (htps:/ww.youtube.com/c/simpisp).

Nova crise do petróleo e mudanças na Europa

O mês de outubro tem sido o mais tensos no mercado financeiro. Começou com a OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), reduzindo a produção de petróleo em 2 milhões de barris/dia para forçar o preço internacional a se manter alto.

O petróleo, que já tinha começado a ficar bem alto durante a pandemia, chegou a cair bastante, até dando um alívio ao mercado brasileiro e a Petrobras a reduzir o preço. Porém, nas últimas semanas, houve elevação de preço. Tanto que o governo americano quanto o resto do mundo acabou se movimentando para trazer mais barris de petróleo de seu estoque estratégico e, de alguma forma, forçar a redução do preço.

Essa situação foi piorada com a renúncia da primeiraministra da Inglaterra, que de alguma forma cria um gap de liderança. Gap esse que também acomete a Europa como um todo e os Estados Unidos. E ainda temos a China que deverá ser a grande vencedora da economia. O país deve aumentar seu arco de influência, trazendo para junto da sua esfera tanto Japão quanto Coreia e a própria Rússia, que deve sair dessa crise muito mais vinculada a China para poder se manter economicamente estável.

Na opinião de Alexandre Chaia, sócio da Finted, o problema disso no Brasil é que a inflação vai continuar alta. Se nada acontecer de diferente, o Banco Central será obrigado a subir os juros na virada do ano para tentar conter essa inflação de preço do aumento do petróleo, que vai irradiar por todos os ativos da economia.

Este material é produzido pelo Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústriado tipo Artesanal do Estado de São Paulo)