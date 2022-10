Busch Gardens Tampa anuncia nova atração para 2023

Redação

Do Rota de Férias



26/10/2022 | 11:55



O Busch Gardens Tampa, nos Estados Unidos, anunciou uma grande novidade para 2023. Trata-se da Serengeti Flyer, atração no estilo screamin’ swing (uma espécie de balança gigante) mais alta e rápida do mundo.

Nova atração do Busch Gardens Tampa Bay

A cada balanço, os visitantes vão subir mais alto sobre a área de 26 hectares da Planície Serengeti do Busch Gardens. Durante a experiência, a galera vai experimentar múltiplos momentos de força G negativa.

A Serengeti Flyer contará com dois pêndulos idênticos, que balançarão progressivamente até atingir a velocidade máxima de 109 km/h e a altura de 41 metros no topo da atração. Os visitantes se sentarão em duas fileiras de 10 pessoas, uma de costas pra outra, em cada uma das duas gôndolas. Ao todo, 40 pessoas poderão participar simultaneamente.

