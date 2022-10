Dia das Bruxas: Waze lança experiência especial para a data

Da Redação

O Waze entrou no clima do Dia das Bruxas e criou uma experiência inédita para os motoristas. Durante o período do Halloween, os usuários do app podem ser guiados por zumbis ou dirigirem um carro de um fuga de um ataque de mortos-vivos.

O usuário pode escolher dois temas para a ativação especial de Dia das Bruxas: Sobrevivente ou Zumbi. Com o primeiro é possível ouvir instruções de um personagem fugindo dos zumbis pelo caminho e dirigir um veículo de fuga, chamado Escapemobile. Já, no modo segundo, o morto-vivo é o guia do motorista, que pode conduzir o Zumbimobile.

Além de selecionar os temas, o motorista pode escolher cada um dos recursos individualmente e entrar no clima da ativação divertida. A experiência está disponível globalmente em inglês, francês, espanhol e português e fica ativa até o dia 8 de novembro.

Como ativar o tema de Dia das Bruxas do Waze: toque em “Meu Waze” e depois no banner “Conduzir com Zumbis”.

