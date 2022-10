Haddad defende parcerias com setor privado sem privatização da Sabesp

26/10/2022 | 11:39



O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) defendeu a intensificação de parcerias com o setor privado para melhorar a atuação da Sabesp, mas sem a privatização da companhia. Em sua avaliação, a estatal precisa se aprimorar, mas para isso deve-se buscar tecnologia nova.

"A Sabesp precisa melhorar, não ser vendida como quer o Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas ela pode buscar tecnologia nova", disse o petista, em entrevista à Rádio Eldorado, nesta quarta-feira (26). "Ela tem que buscar eficiência, município por município, buscando combater desperdício, os vazamentos de água."

O candidato do PT disse que irá fazer metas claras por município sobre a estatal para universalizar o serviço de água no Estado de São Paulo, caso seja eleito. "Vamos fixar um prazo rígido para a Sabesp fazer as parcerias público-privado e universalizar o atendimento".

Agro

Questionado sobre o setor do agronegócio, Haddad afirmou ser "muito tranquilo" o setor público apoiar setores agrícolas e fomentar o cooperativismo. Ao defender cooperativas agrícolas, de crédito e de consumo, o petista disse ter "todas as condições para estimular esses setores". "Essa é uma fronteira da economia que pode gerar muitas oportunidades de emprego e renda no nosso país", destacou o candidato.