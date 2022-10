Na Rússia, Putin monitora exercício com forças nucleares estratégicas

26/10/2022 | 11:33



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, monitorou nesta quarta-feira (26) exercícios das forças nucleares estratégicas do país, que envolveram várias práticas de lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro. A simulação é uma mostra de força, em meio a elevadas tensões com o Ocidente por causa da guerra na Ucrânia.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, reportou a Putin que o exercício tinha como objetivo simular um "massivo ataque nuclear" pela Rússia, em retaliação contra um eventual ataque nuclear contra o país. As manobras são realizadas após a advertência de Putin de que estava preparado para usar "todos os meios disponíveis" para reagir a eventuais ataques no território russo, em uma clara referência ao arsenal nuclear do país.

Em comunicado, o Kremlin disse que todas as tarefas previstas para o exercício e todos os mísseis que foram disparados no teste atingiram os alvos designados. As manobras do tipo, que envolvem componentes em terra, mar e ar, ocorrem em uma base anual. Fonte: Associated Press.