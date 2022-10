Bárbara, Pelé Milflows, Pétala e Vini estão na roça do programa 'A Fazenda'

26/10/2022 | 11:27



Na noite da terça-feira, 25, foi formada a sexta roça do programa A Fazenda, da Record TV. Dessa vez, com os participantes Bárbara Borges, Vini Buttel, Pétala e Pelé Milflows. O que chamou atenção foi que, dessa vez, no ao vivo, os participantes parecem ter contido mais os ânimos e não houve nenhuma discussão acalorada ou a necessidade da apresentadora Adriane Galisteu interromper algum bate-boca.

Na disputa, a atriz foi indicada pelo fazendeiro Lucas Santos, enquanto Vini recebeu a maioria dos votos dos peões.

Já a influenciadora assumiu o terceiro banco pelo poder da chama verde e o cantor foi quem sobrou no resta um.

A Prova do Fazendeiro acontece ainda essa semana para decidir quem irá para mais uma eliminação, mas Vini foi vetado, então já está direto na berlinda - enquanto os outros peões vão para a disputa.

O quinto participante a sair da casa foi Thomaz Costa, que recebeu 17,31% dos votos para não permanecer na disputa - e os peões Tiago Ramos e Shayan, que foram expulsos após agressão.