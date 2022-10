Escola Livre de Cinema e Vídeo promove oficina sobre mulheres fotógrafas

Da Redação



26/10/2022 | 11:23



A Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André promove nesta quarta-feira (26), às 18h30, a oficina “Por Trás das Câmeras: Mulheres fotógrafas e suas histórias”. A atividade levanta o debate sobre duas questões fundamentais: Quantas fotógrafas são conhecidas popularmente? As mulheres estão presentes no mundo fotográfico desde sua criação, mas porque pouco se fala delas?

A palestra propõe uma conversa para ampliar o conhecimento sobre as fotografias históricas, de guerra, publicidade, moda e contemporâneas. A ideia é possibilitar uma imersão no mundo iconográfico para análise dos trabalhos e discussão sobre a presença da mulher no campo fotográfico.

A fotógrafa Natália Tonda, oficineira do projeto Ponto MIS, vai ministrar a oficina. O Ponto MIS é um programa de formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo do Museu da Imagem e do Som. As cidades parceiras recebem programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Escola Livre de Cinema e Vídeo e o MIS.

Formada pela Escola Panamericana de Arte e Design (SP) e Unisinos do Rio Grande do Sul, Natália é professora de fotografia na Escola Vera Cruz, em São Paulo. Atuou como produtora nos seminários do Masp (Museu de Arte de São Paulo). Também trabalhou como fotógrafa da 29ª Bienal de São Paulo e como produtora cultural na exposição “Em nome dos artistas “, da Bienal de São Paulo, e na Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake.

Para se inscrever é necessário enviar nome, endereço e telefone para inscricoes@elcv.art.br. A oficina possui 30 vagas e carga horária de quatro horas. A classificação etária é acima de 16 anos. A Escola Livre de Cinema e Vídeo fica na Avenida Utinga, 136, na Vila Metalúrgica.