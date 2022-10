Flamengo é recebido por multidão em aeroporto antes de voo para Guayaquil

26/10/2022 | 11:18



A delegação do Flamengo foi recebida por um grande número de torcedores no Aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã desta quarta-feira. O time rubro-negro chegou por volta de 9h para embarcar em direção a Guayaquil, onde disputará a final da Libertadores contra o Athletico-PR, no sábado. A previsão é que a equipe chegue ao Equador por volta das 18h (horário de Brasília).

Imagens divulgadas pela conta oficial do clube nas redes sociais mostram os arredores do Galeão repleto de torcedores, com fumaça, bandeiras e instrumentos. Mais cedo, um número significativo de rubro-negros também foram à porta do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, na zona oeste, para acompanhar a saída do ônibus para o aeroporto.

O ônibus do Flamengo foi acompanhado por alguns torcedores em motocicletas durante boa parte do trajeto. Ao chegar no Galeão, o veículo foi rodeado por rubro-negros, que cantavam e faziam festa. Alguns chegaram a subir no teto para festejar a ida do time a mais uma final sul-americana.

A Conmebol tem a expectativa de que o Estádio Monumental, palco da decisão e com capacidade para 57 mil pessoas, receba no mínimo 40 mil torcedores para a finalíssima. Até o momento, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos. Dorival Júnior, técnico do Flamengo, afirma que o time está preparado para buscar o tricampeonato do torneio.

"Chegamos com totais condições (na decisão), com todos os jogadores preparados e em situação que nos deixa tranquilos para entrar em campo cientes que fizemos tudo o que poderia foi feito. Agora dependerá do que fizermos em 90 minutos", disse o técnico

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pela finalíssima da Libertadores no sábado, dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. A partida acontece às 17h (horário de Brasília).