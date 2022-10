Yasmin Brunet anuncia que irá processar responsáveis por falsas acusações de tráfico humano

26/10/2022 | 10:11



Yasmin Brunet foi acusada de tráfico humano nas últimas semanas após um vídeo viralizar nas redes sociais. Assim que viu o seu nome envolvido na polêmica, a modelo tratou de se pronunciar e entrar em contato com os os advogados.

No dia 18 de outubro, Yasmin publicou uma nota nas redes sociais desmentindo a história, ressaltando a gravidade das acusações. No texto, a loira disse que entrou na caso para tentar ajudar as vítimas, mas estaria se retirando já que foi acusada de estar envolvida em tudo.

Já na última terça-feira, dia 25, a assessoria jurídica da modelo se manifestou para o jornal Metrópoles e afirmou que estão correndo com os tramites legais para processar as pessoas responsáveis por causarem dano à reputação e imagem da modelo.

A seguir, leia a nota completa na íntegra:

A assessoria jurídica de Yasmin Brunet relata que já iniciou as tratativas necessárias para identificar e responsabilizar a (as) autor (as) dos crimes contra a honra e das ameaças sofridas pela Yasmin ao longo da semana passada. Ainda que a(s) responsável (eis) já tenham desmentido as falsas acusações feitas à Yasmin, existe um dano à imagem e a reputação de uma pessoa pública que de forma leviana foi incursa numa história da qual sequer possuía maiores informações. A esclarecer, no dia 16/10/22 Yasmin, assim como diversas outras pessoas, entraram numa live na rede social Instagram, que estava sendo transmitida ao vivo no canal de titularidade da pessoa identificada como Letícia. Na ocasião, muitos ali presentes durante a live manifestavam preocupação e se colocavam à disposição para ajudar, pois a notícia que até então era divulgada é que aquela menina havia sido sequestrada. Yasmin fez um único comentário durante a live, para que a pessoa virasse a câmera e mostrasse as coisas ao redor para que todos vissem a real situação dela naquele momento. A partir daí, por entender que aquele pedido para virar a câmera seria uma desconfiança com relação a história contata por ela, Letícia suspendeu a live e passou a atacar a honra e ameaçar Yasmin. Numa clara demonstração de oportunismo, vendo o alcance da exposição midiática que estava tendo a partir do uso do nome de uma pessoa pública como o da Yasmin Brunet, Letícia passou a alimentar e difundir cada vez mais histórias desconexas e sem nenhuma preocupação com o resultado causado à reputação desta, motivo pelo qual, repita-se, mesmo já tendo sido desmentido qualquer envolvimento nessa história absurda, se faz necessário a reparação para que entendam que a internet não é terra sem lei e que qualquer pessoa deve responder e ser responsabilizada por inverdades que venham a publicar.