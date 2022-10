Voltaram? Maitê Proença e Adriana Calcanhotto interagem nas redes sociais

26/10/2022 | 10:11



O namoro pode ter acabado, mas isto não quer dizer que ainda não role amizade entre Maitê Proença e Adriana Calcanhotto. As duas haviam parado de se seguir no Instagram quando terminaram o relacionamento em agosto de ano, contudo, as coisas parecem ter mudado.

De acordo com o jornal Extra, Proença voltou a interagir com Calcanhotto na rede social, dando indícios de reaproximação. Apesar disso, a atriz tem evitado falar sobre o assunto nas últimas entrevistas. Isso porque, as declarações dadas por Maitê e a exposição do antigo namoro teriam irritado Adriana.

Adriana nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo, disse um amigo de Calcanhotto.