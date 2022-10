GCM lança 'botão do pânico' para casos de violência contra a mulher

Da Redação



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires ganhou ontem (25), mais um importante reforço na luta contra a violência da mulher. O aplicativo Ana, que garante agilidade no atendimento em caso de emergência. O app é destinado às mulheres que possuem Medida Protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha. A interessada, pode se cadastrar diretamente na sede da Guarda Municipal, onde receberá acesso ao aplicativo. Quando importunada, basta dar um click que a corporação será avisada e prestará apoio imediatamente.

“É um instrumento muito importante na proteção à mulher, pois garante agilidade no atendimento, evitando que a vítima perca tempo tentando fazer uma ligação. Esse tempo que ela ganha com o aplicativo pode ser crucial para evitar que o pior aconteça”, disse o prefeito Guto Volpi.

Elisabeth Oliveira da Silva foi a primeira munícipe a buscar essa ajuda na GCM e disse ficar um pouco mais tranquila com esse recurso. "Meu ex-marido é usuário de drogas e esse aplicativo vai ser muito importante para a minha segurança e dos meus filhos. Já passei por situações nas quais não tive tempo para acionar a guarda. Eu vivo com medo porque sou ameaçada o tempo todo. Agora com o aplicativo me sinto mais segura”, disse a municípe.

ANA - O aplicativo foi desenvolvido pelo chefe de departamento da Guarda Municipal de Paulínia, Diogo Antônio Ferreira, que esteve no lançamento do app em Ribeirão Pires. “Fico feliz pela prefeitura ter se interessado por esse instrumento e espero que ajude a cidade a combater a violência contra as mulheres”, destacou.

Cadastramento - para ter acesso ao aplicativo é só se dirigir à sede da GCM (rua Rua Aguida Sortino,15), munida de documentos pessoais e a medida protetiva. No local, a mulher já poderá instalar o app e fazer os testes.

Facilidade - com o app instalado, a mulher vítima de violência só precisa de dois cliques para solicitar ajuda. É só desbloquear seu celular (se não estiver em casa deve ligar a localização), acessar o aplicativo e clicar no desenho que simula um botão de pânico. O aviso chega à GCM imediatamente, que já em posse de seu cadastro prestará socorro rapidamente.