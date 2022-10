Alunas de Santo André ficam em2º lugar na Olímpiada de Robótica

Lara Delon

Especial para o Diário



26/10/2022 | 09:55



A equipe Stocco Girls Robots, formada por quatro alunas do 7º ano, do Colégio Stocco, em Santo André, foi vice-campeã na OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), no último sábado (22). A premiação ocorreu no Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana), em São Bernardo. As estudantes disputaram a fase final da Olimpíada com mais quatro grupos, classificados na categoria Responsabilidade Social e Divulgação Científica.

As alunas Gabriela Miranda, Lívia Zuim, Rafaela Godoy e Tarsila Assolini foram premiadas pela montagem de um robô autônomo follow-line, utilizado em indústrias, que se movimenta em cima de linhas no solo. Essa proposta se iniciou em abril e foi desenvolvida em maio, para as estudantes apresentarem o projeto em junho, na festa junina da escola, para as famílias presentes e comunidade escolar.

Além da iniciativa, as meninas também foram avaliadas pela dinâmica promovida com alunas do 6°ano da Escola Estadual Senador João Galeão Carvalhal, de Santo André, que ofereceu 4 encontros com oficinas de robótica, com o objetivo de todas conhecerem as partes do robô, fazerem ligações elétricas e produzirem novos materiais.

Após a realização das oficinas, as estudantes do Stocco doaram 10 kits de robótica, montados pelas próprias, com o dinheiro angariado de uma vaquinha virtual, que resultou numa arrecadação de R$1.950. A ideia principal é fazer com que as alunas da escola Galeão apliquem o que foi aprendido para toda a instituição.

Essa iniciativa surgiu de um feedback dos avaliadores da Olimpíada, que orientaram as meninas a continuar com a divulgação científica e expandir o projeto. As alunas têm o objetivo de continuar as oficinas no ano que vem, para um grupo maior de estudantes da escola Galeão poder aprender robótica, que não consta na grade curricular da instituição.