Aplicativos essenciais para sua próxima viagem

Redação

Do Rota de Férias



26/10/2022 | 09:55



Viajar exige muito planejamento, mas também um certo grau de espontaneidade. Atualmente, boa parte das pessoas conta com celulares que auxiliam durante as férias. Os vários aplicativos de viagem disponíveis nas lojas de softwares permitem encontrar informação, inspiração, entretenimento, aprendizagem e localização de forma imediata.

Rastreador de voos

Os rastreadores de voos online permitem ver os horários de pouso ou de atraso em tempo real. Os aplicativos mais conhecidos são FlightAware e Flightradar24. Com eles, dá para rastrear seus voos online com informações detalhadas dos aeroportos, acompanhar no mapa e verificar atrasos, cancelamentos e alterações de portão. Estes aplicativos são especialmente úteis para quem vai fazer conexão ou não conhece o aeroporto do destino.

Organizar itinerários e documentos

Se está buscando um aplicativo que possa reunir todas as suas informações e documentos relacionados à viagem em um só lugar, vale a pena conferir o Triplt. De forma muito interativa, o usuário pode adicionar confirmações, passagens, reservas e locais. A partir daí, o software vai criar um itinerário. O aplicativo também consegue providenciar informações adicionais a outra pessoa – caso queira compartilhar seus planos de viagem.

Acessos à lounges do aeroporto

Independentemente da companhia aérea ou classe em que estiver voando é possível adquirir o acesso a louges premium de aeroportos por meio de aplicativos como LoungeBuddy ou PriorityPass. Todo o processo é muito simples. Basta pesquisar pelo aeroporto e escolher o acesso à área desejada.

Entretenimento de jogos

Durante seu tempo de espera em locais como o aeroporto, é possível considerar várias opções de entretenimento para se divertir. Para os entusiastas dos jogos que procuram opções mais competitivas , é possível encontrar uma variedade grande no Mr Bet. Com a maioria dos aeroportos oferecendo Wi-Fi grátis, fica fácil aproveitar o melhor do entretenimento.

Aprendizagem do idioma

Outra alternativa interativa é aprender o idioma do país que vai visitar. A oferta dos aplicativos de aprendizagem de línguas encontrados hoje é muito diversa e com ótimas funcionalidades. Duolingo, TripLingo e Babbel são alguns dos exemplos mais populares. Todos eles oferecem um conjunto de jogos e desafios para o ajudar a aprender o idioma rapidamente e até a soar como um local. Alguns aplicativos incluem funcionalidades para traduzir diretamente de sua câmera, expressões mais usadas e até informação sobre gorjetas.

Aplicativos de mapas e navegação

Os aplicativos de mapas figuram entre os mais importantes em uma viagem. Para além da orientação, é possível preparar sua rota e salvar todos os lugares que quer visitar, tendo uma referência visual de cada um deles. Os softwares também podem servir para encontrar lugares para comer, caixas automáticos e farmácias. Muitas das opções atuais, como o Google Maps e Plip, permitem criar o seu próprio mapa de destino para compartilhar com quem vai viajar e assim planejar a melhor o passeio.

Aplicativos para compartilhar sua localização

Ter um aplicativo que compartilhe a sua localização é uma boa opção para quem vai viajar sozinho. O TripWhistle é um destes apps. Ele permite enviar facilmente coordenadas de GPS ou localização. O aplicativo também consegue acessar números de emergência em quase 200 países.

Encontrar onde comer

Apps como OpenTable, Resy e TheFork também costumam ser importantes durante as viagens. Eles permitem não só encontrar opções para comer e beber bem, mas também acessar informações importante, como menus, opiniões e horários. Muitos destes aplicativos permitem também fazer reservas e até dão descontos no preço total.

Para viajantes veganos e vegetarianos, é possível encontrar a aplicação Happy Cow.

Planos para a última hora

Viajar pode ser uma aventura. Imprevistos e cancelamentos fazem parte da experiência. Por isso, considere ter aplicativos que permitem encontrar de forma imediata soluções para alojamento. Uma opção popular para reservar estadias para a mesma noite ou na última da hora é o Hotel Night. Ele apresenta acomodações que vão desde o básico até ao luxoso, e conta com um programa de fidelidade com vários níveis de recompensas. No geral, as funcionalidades do app são equivalentes às das plataformas mais conhecidas, como Booking e AirBnb.