Eleições: ClickBus distribui cupons de R$ 50 para quem precisa viajar para votar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/10/2022 | 09:55



Após a alta demanda no primeiro turno das Eleições 2022 e atenta à importância do voto e do exercício da cidadania, a ClickBus traz também para o segundo turno sua campanha Ida e Vota, oferecendo desconto em passagens rodoviárias para quem precisa viajar para votar. Até domingo (30), serão distribuídos cupons de R$ 50 para qualquer destino do Brasil.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“No mês passado, tivemos uma aderência muito grande por parte do público. Os vouchers se esgotaram rapidamente – um comportamento diferente do que notamos da primeira vez que realizamos a campanha, em 2020. O brasileiro está cada vez mais consciente do poder do voto e estamos felizes de poder fazer parte desse momento”, comenta Phillip Klien, CEO da ClickBus.

A ClickBus vai disponibilizar um total de R$ 100 mil em cupons de R$ 50, com validade até o dia das eleições (30 de outubro). Os descontos estarão disponíveis na página da campanha.