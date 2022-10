Vereador pede apoio de Ana Carolina a proposta que trata de endometriose

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



26/10/2022 | 09:35



De autoria do vereador Renatinho do Conselho (Avante), o projeto de lei nº 208/2021, aprovado pela Câmara de Santo André e sancionado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e que institui o Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose, entrou na pauta da recém-eleita deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Em uma confraternização realizada anteontem (24), o parlamentar apresentou o seu projeto à primeira-dama, que se comprometeu a lutar por emendas para o tratamento no Hospital da Mulher assim que tomar posse como deputada, em 1º de fevereiro.

"Nós precisamos de emendas e ela (Ana Carolina) assumiu esse compromisso conosco. Eu tenho certeza que, agora que temos uma deputada representando Santo André na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), esse projeto será ampliado na nossa cidade e em todo o Grande ABC", declarou Renatinho.

O projeto, elaborado por Renatinho em parceria com as vereadoras Ana Veterinária (DEM) e Silvana Medeiros (PSD) –­ suplente, ela havia assumido a cadeira de Edson Sardano (PSD). que voltou à Câmara após deixar a Secretaria de Segurança Urbana ­–, é estruturado em torno da doença que afeta mulheres em idade reprodutiva e que é caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero, causando uma reação crônica e inflamatória. Em alguns casos, é necessária a realização de cirurgia.

"Muitas mulheres me ligaram para agradecer pela elobaração do projeto", disse o parlamentar.

Por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), o programa faz avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas de orientação, prevenção e tratamento. As pacientes são atendidas por equipes especializadas em ginecologia e obstetrícia. Ana Carolina considera que o projeto "é de grande importância para a saúde feminina, amplia o debate sobre a necessidade do cuidado e olhar integral à saúde da mulher".