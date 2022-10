Charge - 26 de outubro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



26/10/2022 | 09:28



A partir desta sexta-feira (28), a GM (General Motors) vai transferir a produção do Onix, modelo inicialmente feito em São Caetano, para Bogotá, na Colômbia. Com a medida, a direção alega buscar dar espaço para as fabricações do SUV Tracker (utilitário-esportivo) e Nova Montana. Porém funcionários temem novas demissões.