Russa elimina Laura Pigossi na primeira rodada do WTA 125 de Tampico

25/10/2022 | 23:09



Laura Pigossi caiu na primeira rodada do WTA 125 de Tampico, no México, nesta terça-feira, ao perder para a russa Varvara Gracheva, 94ª colocada, que marcou as parciais de 6/4 e 6/1 em 1h09 de partida.

Segunda jogadora do Brasil e 103ª do ranking mundial perdeu pela segunda vez em três jogos para Gracheva, que vai enfrentar a chinesa Lin Zhu, nas oitavas de final.

O primeiro set foi repleto de quebras de saque: cinco no total. Três a favor da russa, que se recuperou, após estar perdendo por 2 a 1, virando para 4/2. Pigossi chegou a empatar, mas não suportou o melhor ritmo da russa.

O panorama da partida mudou completamente no segundo set, com domínio total de Gracheva, que abriu 5 a 0 com facilidade. Pigossi chegou a confirmar um serviço, mas foi muito pouco para buscar a reação na partida.