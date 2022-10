Haddad promete integrar transporte público em 50% das cidades de SP

25/10/2022 | 23:00



O candidato ao governo do Estado Fernando Haddad (PT) prometeu fazer a integração do transporte público em metade das cidades de São Paulo, se eleito. Ele ainda planeja aplicar o modelo dos institutos federais em metade das 1.500 escolas estaduais ao final de quatro anos.

"Conheço pessoas que chegam a gastar R$ 30 por dia de transporte. Temos de permitir ao trabalhador gastar menos com transporte público do que gastaria com gasolina, que é o que congestiona as vias e polui o meio ambiente", afirmou Haddad, durante entrevista à EPTV de Ribeirão Preto, nesta terça-feira, 25. A integração das cidades se dará de forma gradual, segundo ele, a começar por aquelas em que há mais trabalhadores e pouco emprego.

Para isso, o candidato disse precisar da adesão dos prefeitos, mas que arcará com eventuais perdas na arrecadação. "Ele (o prefeito) tem de concordar com a adesão ao Bilhete Único metropolitano. A perda de arrecadação, por conta da integração, quem vai bancar é o Estado. Quanto mais prefeitos aderirem, mais vou assumir os custos, mas, em compensação, haverá mais gente beneficiada", disse.

Profissionalização de escolas

Outra proposta do candidato ao Palácio dos Bandeirantes é profissionalizar o Ensino Médio. A ideia de Haddad, que já foi prefeito da cidade de São Paulo e ministro da Educação, é fazer com que os alunos da rede estadual saiam com um certificado profissional.

"O jovem paulista tem de ter uma profissão. Vamos migrar todas as escolas estaduais de Ensino Médio para esse modelo. 50% no primeiro mandato e, em 10 anos, todas as escolas terão feito a migração", promete.

O ex-ministro também é a favor de reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de alguns setores para atrair indústrias para o Estado. "Sou plenamente a favor que baixemos o ICMS daqueles setores que estão sendo alvo da guerra fiscal, como (Geraldo) Alckmin estava fazendo antes do (João) Doria", disse. Segundo ele, essa redução pressionará o Congresso Nacional a aprovar uma reforma tributária.

Na área da saúde, a solução de Haddad para zerar a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) é construir hospitais-dia no Interior, a fim de desafogar os hospitais regionais e Santas Casas.