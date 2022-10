Anitta quer pausar carreira musical para focar na atuação: 'Já fiz o impossível'

25/10/2022 | 22:50



Alcançar o topo do Spotify Global com Envolver não foi o suficiente para Anitta, de 29 anos. Em entrevista ao Wall Street Journal publicada nesta terça-feira, 25, a cantora contou que quer realizar novos sonhos e pausar a carreira musical para focar na atuação em cerca de cinco anos.

"Para mim, é inútil continuar me esforçando para conquistar coisas que não vão realizar novos sonhos. Já fiz o que era impossível. O que é maior que ser a número 1?", diz ela ao relembrar das conquisdas do hit Envolver.

A artista já experienciou a atuação em alguns trabalhos na televisão e nos cinemas. No filme Copa de Elite, de 2014, ela interpretou a repórter Helena Boccato; em Didi e O Segredo dos Anjos, do mesmo ano, viveu o anjo Solares; na novela Amor de Mãe, Anitta foi Sabrina.

A dona de Lobby, canção com Missy Elliot, também já lançou as séries documentais Anitta: Made in Honório e Vai Anitta, ambas da Netflix.

Por enquanto, ainda conforme a publicação, a cantora planeja a festa de aniversário de 30 anos. Isso porque, quando completou 29, ela viajou para a Tailândia após um conselho de sua astróloga. A profissional disse que Anitta teria sorte se passasse a data no País - em seguida, venceu seu primeiro MTV Video Music Awards (VMAs) e alcançou o topo do Spotify Global.

"Já mandei uma mensagem para minha astróloga e perguntei qual é o lugar onde devo comemorar meu próximo aniversário, porque estou indo. Se ela dissesse Marte? Eu vou para Marte. Vou ligar para Elon Musk", brincou Anitta.