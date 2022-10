Motociclista reage a assalto em SP, toma arma de suspeito e o atinge na perna

25/10/2022 | 22:47



Um motociclista de 40 anos pegou a arma de fogo de um assaltante, de 19, após travar uma luta corporal com o criminoso e o acertou com um tiro na perna durante uma tentativa de roubo no Bom Retiro, região central de São Paulo. O caso ocorreu no início da noite do último domingo, 23, e foi captado por uma câmera de segurança na região. O homem atingido com o disparo foi preso e um comparsa fugiu.

Conforme o boletim de ocorrência do caso, a dupla de criminosos estava em uma motocicleta na Rua Barra do Tibagi quando anunciou o assalto por volta de 20 horas de domingo. A vítima dirigia uma Kawasaki Ninja de mil cilindradas. Com a arma apontada para a cabeça, o homem desceu da moto e, em um primeiro momento, se rendeu.

Um dos criminosos, porém, teve dificuldade ao tentar montar na motocicleta roubada. "É uma moto muito pesada. O autor acabou se desequilibrando e, nisso, a arma dele caiu", disse o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Seccional Centro.

A vítima, então, entrou em luta corporal contra um dos bandidos e conseguiu ficar com a arma de fogo. O motociclista disparou na perna de um dos assaltantes, que ficou rendido até a polícia chegar, e deu outros dois tiros na direção do outro bandido, mas ele fugiu na mesma moto usada na tentativa de assalto.

Policiais militares que realizavam patrulhamento na área foram acionados por testemunhas. O resgate foi acionado e o assaltante ferido na coxa direita foi encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa. Ele teve alta hospitalar após receber atendimento médico.

O assaltante foi identificado como Alex Sandro da Silva Junior, de 19 anos. "Ele já tem duas passagens anteriores, quando era menor, por ato infracional de roubo", afirmou Monteiro. Ele foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva. A arma de fogo, uma Taurus com numeração raspada, foi apreendida.

Polícia comemora desfecho, mas orienta vítimas a não reagirem a assaltos

"A vítima foi ousada e teve muita sorte. A gente fica muito feliz por isso", afirmou Monteiro. "Mas a polícia continua a orientar as pessoas para que não reajam, porque a reação é um risco muito grande para a vítima. Neste caso, teve sorte, mas isso não deve ser tirado como um exemplo pelas outras pessoas."

A hipótese principal da polícia, pelo que foi apurado até aqui, é que tratou-se de um "crime de oportunidade", quando a abordagem não é premeditada pelos criminosos. "Era uma motocicleta de altas cilindradas, essas motocicletas são visadas. Então, o autor já quis praticar o roubo", disse Monteiro.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e legítima defesa pelo 2° Distrito Policial de Bom Retiro. O outro criminoso ainda não foi identificado, mas as investigações prosseguem para localizá-lo.