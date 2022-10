Derlan revela pacto do Guarani para não perder em casa na Série B

25/10/2022 | 20:09



Livre de qualquer risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani viu jogadores e comissão técnica se mobilizarem e firmarem pacto para não perder em casa na reta final do campeonato para evitar a queda à Série C de 2023.

O zagueiro Derlan comentou que além das vitórias, o grupo de jogadores precisava fazer a torcida gostar do futebol apresentado para caminhar junto na difícil missão de escapar do descenso, o que no final acabou acontecendo.

"Desde o início a gente falava antes dos jogos que precisávamos criar esse pacto de não perder em casa, de atuar bem e trazer a torcida para o nosso lado. O torcedor quer comparecer ao estádio, ver jogo bonito e a equipe vencendo. Foi isso que a gente fez e estou muito feliz. Fez total diferença no campeonato essas vitórias em casa", disse o defensor.

Derlan se destacou no returno do Guarani com 19 jogos seguidos como titular. Ele não ficou nenhuma partida de fora, sequer por cartões.

"Chega a ser engraçado que eu não tomo cartão. Sou um zagueiro que sabe bater na hora certa, pode se dizer. Tento evitar porque é uma punição que não vale a pena. Você toma o cartão a acaba perdendo jogos. Então eu procuro ser um jogador bem técnico, tático e não ficar fazendo muitas faltas porque isso pode prejudicar", afirmou.

O Guarani é o 11º colocado da Série B, com 47 pontos. O time volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Bahia, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador.