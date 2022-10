Telefônica Brasil: lucro líquido sobre 9,3% no 3tri22 para R$ 1,436 bi

25/10/2022 | 20:04



A Telefônica Brasil, dona da Vivo, apresentou lucro líquido de R$ 1,436 bilhão em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2022. O montante foi 9,3% maior do que no mesmo período de 2021.

A operadora contou com avanço da receita de serviço móvel, aparelhos e banda larga por fibra ótica. A tele ponderou que a diferença entre a divulgação das novas alíquotas do ICMS e a redução do preço nas faturas não impactou a receita líquida no período.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente somou R$ 4,957 bilhões, o equivalente a uma alta de 12,3% na mesma base de comparação. Já a margem Ebitda caiu 3,1 pontos porcentuais, para 40,6%.

A receita líquida totalizou R$ 12,199 bilhões, alta de 10,6%.

Um grande efeito positivo para o lucro veio da linha de resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras). Ela ficou negativa em apenas R$ 38 milhões, o que representa um enxugamento de 85,3% na comparação anual.

A companhia informou que esta linha contou com a atualização monetária de créditos fiscais, que gerou um impacto positivo a despeito do aumento da dívida e da taxa de juros no período.