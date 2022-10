Famosos cantam em festival gratuito em São Bernardo

Da Redação



25/10/2022 | 17:55



Maiara e Maraísa, Double You, Edson e Hudson, Ludmilla, Kevinho e Belo são alguns dos cantores que se apresentam no Brazilian Fest Show (BFS), que ocorre a partir desta quinta-feira (27) e vai até domingo (30), em São Bernardo. O evento é gratuito e promete variedade gastronômica.



De quinta a sábado, o festival começa às 17h e no domingo, às 16h, atrás do Ginásio Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy, 1155, Parque Anchieta. No local haverá um ponto de arrecadação de alimentos não-perecíveis para quem puder e/ou quiser doar. As doações serão levadas para comunidades carentes de São Bernardo.



“O Brazilian Fest Show é o maior festival privado com entrada franca do país, 100% gratuito para o público. O objetivo é propiciar entretenimento de qualidade com artistas renomados, que também gostam desse acesso ao grande público”, diz Marcelo Lima, diretor comercial do festival.



Segundo a organização, serão distribuídas 30 mil pulseiras por dia de show, limitado a quatro pulseiras por CPF. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais, familiares ou responsáveis com apresentação obrigatória de documento.

Confira a programação de shows

Quinta-feira (27) - Maiara e Maraísa, Zé Colmeia e Juliana Cavalheiro Sexta-feira (28) - Ludmilla, Kevinho, Zé Colmeia e DJ LELis Sábado (29) - Double You, Edson e Hudson, Zé Colmeia e Vakeira Domingo (30) - Belo, Virking, Vakeira, Taiana França e Felipe Django





A seguir os pontos de retirada das pulseira, que serão entregues até sábado (29) por ordem de chegada, conforme disponibilidade:



Golden Square shopping - loja 169, Piso L1 (em frente à C&A)

São Bernardo Plaza Shopping - Loja Vazia - piso L1 (ao lado da Kalunga)

Ginásio Poliesportivo Adib Moysés

Associação dos bombeiros civis e voluntários - Jardim Palermo

Autoposto Camboriú - Avenida Kennedy

Mais informações clique aqui!