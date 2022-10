Bolsas de NY fecham em alta, com avanço de 2% do Nasdaq, à espera de balanços

25/10/2022 | 17:42



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, com operadores à espera de balanços corporativos das gigantes de tecnologia. As apostas divididas para alta de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na última reunião do ano, em dezembro, também são acompanhadas pelos acionistas.

No fechamento, o Dow Jones subiu 1,07%, a 31.836,74 pontos, o S&P 500 avançou 1,63%, a 3.859,11, e o Nasdaq teve alta de 2,25%, a 11.199,12 pontos.

As negociações desta terça ocorreram enquanto o mercado aguardava a publicação de resultados das gigantes de tecnologia Alphabet (+1,91%) e Microsoft (+1,38%), além da Visa (+1,92%).

Além da expectativa pelo balanço trimestral, a ação do Twitter subiu 2,45% com a notícia de que Elon Musk irá fechar o acordo de aquisição da rede social até sexta-feira, 28, de acordo com a Bloomberg.

Antes da abertura dos mercados, a General Motors GM)surpreendeu positivamente o mercado, com lucro acima do previsto e revisão para cima nas projeções do ano, e seus papéis avançava 3,61% na sessão. O memo ocorreu com a Coca-Cola, que ganhou 2,40% na sessão. Já a 3M (+0,10%) ficou aquém das expectativas e a General Electric (-0,49%) decepcionou no lucro.

Quanto ao Fed, apesar de já estar precificada uma alta de 75 pontos-base na reunião de dezembro, monitoramento pelo CME Group mostra que o mercado se divide entre um aumento de 50 pb ou 75 pb na última reunião de 2022, em dezembro.

Também no radar, esteve o índice S&P CoreLogic Case-Shiller, que mostrou desaceleração nos preços de casas nos EUA em agosto.