De olho no Paulista A2, Ponte Preta fica perto de Jé, artilheiro da Segundona

25/10/2022 | 17:27



Apenas cumprindo tabela nessas duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, já que não tem mais chances de acesso ou de rebaixamento, a Ponte Preta já começou seu planejamento para 2023 e está bem próxima de anunciar o primeiro reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2.

Trata-se do atacante Jeferson, também conhecido como Jé, que foi artilheiro da Segundona - quarto patamar do futebol paulista - pela Itapirense, onde marcou 12 gols em 17 jogos. O centroavante já está passando por um período de testes no Estádio Moisés Lucarelli e tem tudo para ser oficializado nos próximos dias.

Aos 23 anos, ele também tem passagem pelo Olímpia. O atual contrato dele junto à Itapirense vai até 2025. Tanto que neste primeiro momento, ele chegaria ao Majestoso com contrato de empréstimo, com opção de compra já fixado no acordo. As duas diretorias, inclusive, têm um bom relacionamento.

Em entrevista recente, o técnico Hélio dos Anjos, que já renovou contrato para 2023, falou que a Ponte Preta deve apostar em jogadores jovens que foram destaques nas divisões inferiores nesta temporada.