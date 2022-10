Maraisa sobre ter vivido muitos amores: -Para saber se dar certo, tenho que testar

25/10/2022 | 16:10



Maraisa causou rebuliço nas redes sociais com mais uma de suas indiretas. Na última segunda-feira, dia 24, ela usou o Twitter para publicar mensagens a respeito de ter se relacionado publicamente com várias pessoas ao longo da vida. Contudo, os fãs acreditam que seja mais uma letra de música do novo CD da dupla Maiara & Maraisa, Identidade.

Povo mete o p*u. Diz que eu troco de roupa igual troco de gente, eu só estou caçando o meu felizes para sempre, começou.

Para saber se dar certo eu tenho que testar, não sei qual pessoa que vai combinar, uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo, continuou.

Entre os amores de Maraisa, vale lembrar que a cantora já se relacionou com o cantor Fabrício, da dupla Fabrício e Henrique, e com o ex-BBB Bil Araújo.

Em outro tweet, ela descreveu os primeiros amores e continuou detalhando os relacionamentos sem citar nomes.

O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve negócio, que mesmo quando ama ali, além da cama não dá pra ser sócio, a conta fica cara e vai jogar na cara é quando separa, descobre que nada era nosso, compartilhou.

O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor não é tudo, e a gente foi indo de amante pra amigo, o colchão ficou inútil. O meu terceiro foi um cara aí que a minha família arranjou, mas também não vingou, nem o meu pai acertou, encerrou a sertaneja.

Em 2020, a cantora teve um relacionamento curto com o empresário Luiz Souza Lima, que foi arranjado pela família dos dois. O primeiro namorado da irmã de Maiara, depois de ficar famosa, foi Wendell Vieira, empresário de grande renome no ramo do sertanejo.

E aí? Será que é indireta ou só mais uma composição das irmãs sertanejas?