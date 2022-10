Arboleda é liberado e participa de treino com o elenco do São Paulo

25/10/2022 | 15:51



Sem jogar desde julho, mês em que foi submetido a uma cirurgia no tornozelo, o zagueiro Arboleda treinou com os demais companheiros nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, durante a primeira atividade após a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Juventude. Até semana passada, ele vinha trabalhando no gramado, mas ainda em fase de transição física, iniciada no último dia 11.

O defensor equatoriano rompeu os ligamentos do tornozelo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em clássico vencido por 1 a 0 pelo São Paulo. A lesão o obrigou a passar por uma cirurgia, e a expectativa de retorno era só para o ano que vem. Com o avanço da recuperação, pode voltar a campo nesta reta final do Brasileirão, a cinco rodadas do fim.

A principal preocupação de Arboleda é se recuperar totalmente a tempo de defender sua seleção na Copa do Mundo. O Equador será o primeiro time a ir a campo, ao lado do anfitrião Catar, no jogo de abertura do Mundial, marcado para as 13 horas do dia 20 de novembro (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

No treino desta terça-feira, o técnico Rogério Ceni contou também com o retorno de Diego Costa. Após passar cerca de um mês se recuperando de uma tendinite, o jovem defensor de 23 anos treinou normalmente e pode até ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, às 19 horas de quinta-feira, no Morumbi. Com 47 pontos, o São Paulo está vivo na briga por uma vaga ao menos na fase preliminar da Copa Libertadores.