Médica é baleada em tentativa de roubo; veja vídeo

25/10/2022 | 15:32



Uma médica foi baleada após três homens tentarem roubar o carro dela, na manhã desta terça-feira (25), no bairro Campestre, em Santo André.



Segundo informações da polícia, os criminosos mandaram ela descer do carro, mas o veículo não pegou no momento em que fugiriam. No vídeo, divulgado pela polícia, é possível ver o momento em que a vítima tenta argumentar com os assaltantes para que deixassem sua bolsa com as coisas de trabalho, mas é ignorada. Eles atiram.



O trio dispara pelo menos quatro vezes e um dos tiros acerta o ombro da mulher, que pede ajuda ao porteiro. Eles fugiram em um carro vermelho estacionado mais a frente de onde a roubariam, na rua Jaguara.



A médica foi socorrida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao hospital Brasil. O estado de saúde dela é considerado estável. O tiro pegou de raspão, segundo a polícia.



Durante a fuga, os criminosos roubaram outro carro, que foi abandonado na Rua Manoel Esteves, na Vila Sacadura Cabral. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial e será investigado.