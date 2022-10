China emite novas regulações para promover negócios individuais

25/10/2022 | 15:11



O governo da China emitiu nesta terça-feira, 25, diretrizes para "encorajar, apoiar e orientar" o "desenvolvimento saudável" de negócios individuais, no comércio ou na indústria. A agência estatal Xinhua publica os artigos da política sobre o tema, com foco também em estabilizar e expandir o emprego em áreas urbanas e rurais, dando destaque ao papel dos negócios individuais na economia nacional e no desenvolvimento social.

O governo lembra que é preciso estar legalmente registrado para operar nessa frente. Os negócios podem ser individuais ou familiares, aponta ainda, acrescentando que o gabinete chinês deve realizar reuniões conjuntas entre pastas para promover o desenvolvimento do segmento da economia.

A administração chinesa diz que serão elaboradas políticas para apoiar o desenvolvimento dessa frente da economia, e que pretende promover o estabelecimento e a melhoria de um sistema de avaliação de crédito para as pessoas dessa área, encorajando instituições financeiras a preparar e fornecer produtos voltados para elas.

A comunicação do governo ainda aponta que as novas regulações sobre o assunto entram em vigor em 1º de novembro.