Anitta quer aposentar carreira musical daqui seis anos para se aventurar na atuação

25/10/2022 | 15:11



Nada na carreira de Anitta é fruto do acaso - ela tem todos os passos bem planejados. Desde que deslanchou nas terras gringas, a intérprete de Girl From Rio tem se destacado na imprensa internacional. Desta vez, a cantora conversou com a revista The Wall Street Journal Magazine, do prestigiado jornal norte-americano, e contou que pensa em se aposentar daqui seis anos para se aventurar na atuação.

Claro que não vou [cantar para sempre]. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?

Anitta ainda lembrou dos profissionais brasileiros que não acreditaram em seu potencial de lançar a carreira em outros países.

Eles disseram: Bem, você pode tentar se tornar internacional, mas isso é impossível. Ninguém nunca conseguiu, a última pessoa foi Carmen Miranda. Impossível? Esta palavra só me faz querer ir em frente, disparou.