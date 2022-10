Kim Kardashian se pronuncia sobre falas polêmicas de Kanye West contra comunidade judaica

25/10/2022 | 15:10



É eita atrás de vixe! Logo após diversas celebridades se manifestarem sobre as falas polêmicas de Kanye West contra a comunidade judaica, foi a vez de Kim Kardashian quebrar o silêncio. No Twitter, ela abordou o escândalo em que o ex se envolveu, dizendo condenar qualquer discurso de ódio.

Nunca é ok ou desculpável. Estou junto com a comunidade judaica e peço que a violência terrível e a retórica odiosa contra eles cheguem ao fim imediato, escreveu a socialite.

Khloé Kardashian, ex-cunhada de West, também não ficou quieta.

Eu apoio meus amigos judeus e o povo judeu, disparou.

No início de outubro, o artista fez publicações antissemitas fazendo com que os perfis do Twitter e Instagram fossem até banidos.

Estou com um pouco de sono esta noite, mas quando eu acordar, vou death com três para cima dos judeus, disse.

A fala causou rebuliço nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, reunindo grupos antissemitas para se manifestarem contra judeus no último sábado, dia 22. Inclusive, as pessoas carregavam faixas com a frase: Kanye está certo sobre os judeus.

Eita!