Mamãe de primeira viagem, Viih Tube desabafa e lamenta instabilidade emocional: Acho que a tendência é piorar

25/10/2022 | 14:10



Viih Tube usou as suas redes sociais para contar que está com as emoções afloradas em sua primeira gestação. À espera de uma menininha, que se chamará Lua, a influenciadora contou que está chorando por tudo.

Nos Stories do Instagram, ela gravou alguns vídeos e desabafou após assistir uma série:

-Gente, eu só sei chorar. Isso passa? Eu estou achando que a tendência é piorar. Eu estava assistindo Jane, a Virgem e tem uma parte que ela mostra o crescimento do Matheus, o neném, disse ela.

De fundo, é possível ver Eliezer rindo e brincando com a situação da namorada:

-Ela chora por tudo. Se posar uma mosca, ela chora.