Como avaliar as casas de apostas da forma certa e escolher a melhor

Da Redação

Do 33Giga



25/10/2022 | 13:55



Atualmente, ao assistir qualquer programa esportivo, seja na televisão, seja nos serviços de streaming, não é difícil se deparar com uma enorme quantidade de propaganda de casas de apostas das mais variadas. E mais: essas plataformas não se limitam a aceitar apenas apostas em futebol. Elas possuem uma grande quantidade de modalidades em seus portfólios como MMA, tênis, golfe, remo, basquete, esqui, corridas de cavalo e mais.

Para aqueles que gostam de esportes e se divertem dando palpites, isso torna difícil escolher a melhor casa de apostas para seu perfil. Pensando nisso, seguem algumas dicas sobre o que colocar na balança para que você possa fazer uma avaliação séria sobre as inúmeras casas de apostas que estão à disposição.

Pesquisar nas redes sociais

Antes mesmo de optar por uma casa de apostas na qual você não tem absolutamente nenhuma informação, faça uma pesquisa nas redes sociais e em sites especializados e veja qual a avaliação dada pelos usuários sobre determinado local.

Algumas plataformas de apostas esportivas disponíveis na internet não oferecem proteção alguma aos dados fornecidos, outras demoram a fazer os pagamentos e muitos usuários reclamam, inclusive, do péssimo atendimento ao cliente.

Já as grandes casas de apostas oferecem uma plataforma segura, políticas claras de promoções e operação, e já tem anos de mercado. Entre os nomes conhecidos destaca-se a Bet365, uma velha conhecida do mercado brasileiro e que segue relevante. Vale a pena conhecer mais detalhes desta empresa, como funciona e aproveitar os bônus disponíveis no site.

Segurança

Uma boa plataforma de apostas deve ser licenciada por um regulador que fiscalize seu funcionamento. Verifique se possui autorização dada por algum órgão governamental, em geral, em países como Malta, Curaçao, Reino Unido, Suécia, Espanha e outros em que essas empresas possuem sua sede.

Também preste atenção ao abrir o site da casa de aposta. Se no topo da página do navegador, na barra de endereço, existe um ícone na forma de um cadeado, isso significa que o site é seguro.

Ao se registrar você precisará informar uma série de dados pessoais, inclusive bancários. Dessa forma, a plataforma de apostas precisa oferecer ao usuário segurança e, para isso, deve utilizar determinados protocolos de segurança como um certificado Secure Sockets Layer (SSL), RSA Security LLC. Isso é bastante comum em sites de entretenimento online e de e-commerce.

Métodos de pagamento e facilidade para apostar

As opções de depósitos nas casas de apostas não obedecem a um padrão determinado. Algumas aceitam cartões de débito, outras não aceitam criptomoedas, e assim por diante.

De qualquer maneira, as grandes casas de apostas, em geral, oferecem ao usuário diversas maneiras de ingressar ou mesmo sacar seu dinheiro.

Com o dinheiro na conta, é importante que a casa ofereça informações claras sobre mercados, odds e a confirmação das apostas. Afinal, essa é a parte principal do produto.

Atendimento ao cliente

O atendimento ou apoio ao cliente é uma das principais queixas dos usuários nas redes sociais. As casas de apostas devem oferecer um atendimento durante as 24 horas do dia e nos sete dias da semana.

Além disso, devem ter um tempo de resposta condizente. Não adianta responder uma dúvida 12 horas mais tarde. Também precisam oferecer ao cliente boas opções de contato para que ele possa se comunicar com os atendentes. As mais comuns são telefone, e-mail e chat online. O serviço deve ser disponibilizado em língua portuguesa, afinal nem todo mundo fala inglês.

Conclusão

Com todas essas condições avaliadas, você pode escolher com tranquilidade uma boa casa de apostas para se divertir. Em geral, as plataformas oferecem bônus de boas-vindas para novos inscritos. Mas é de suma importância que você leia com atenção os Termos e Condições de cada oferta.

Você não tem a obrigação de aceitar qualquer bônus para começar a fazer suas apostas. Isso é optativo. Com todos os passos devidamente respeitados, efetue o registro na casa escolhida fornecendo as informações solicitadas, faça o seu depósito e boa sorte!