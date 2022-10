Perlla faltará à audiência de consultora que a acusa de calote para lidar com a prisão do marido

25/10/2022 | 13:10



E a saga de Perlla e seu marido continua! Dessa vez, a cantora faltará à uma audiência para tentar tirar Patrick Abrahão da cadeia. Segundo informações do jornal Extra, a famosa deveria comparecer a nesta terça-feira, dia 25, ao compromisso judicial para responder ao processo que move contra uma consultora de negócios Cris Con por danos morais após a empresa acusá-la de calote e expor a situação na mídia em 2020.

O veículo informa que a consultora teria dito que deixou de receber 20 mil reais referentes à consultoria e captação de negócios para a reforma da casa da artista, que não gostou da acusação e processou a empresa na tentativa de a impedir de citar seu nome, mas o tiro saiu pela culatra e o pedido foi negado duas vezes pela Justiça com uma nova audiência sendo agendada.

No entanto, Perlla teria usado seu advogado para informar em nota que não comparecerá por estar resolvendo questões burocráticas da prisão do marido, além de estar evitando o contato com a mídia e o assédio. Cris Con estará presente no compromisso, levando uma testemunha para provar todo prejuízo causado pela ex-funkeira e conseguir o dinheiro requisitado.