Matthew Perry revela que gastou 46 milhões de reais em reabilitação de uso de drogas e álcool

25/10/2022 | 12:11



A sequência de revelações feitas por Matthew Perry em seu livro, que será lançando na próxima sexta-feira, dia 28, não para! Em entrevista ao jornal New York Times, o ator aprofundou mais nos anos em que buscou ajuda para seus problemas com drogas e bebidas alcoólicas.

Segundo o galã de Friends, os gastos que teve em internações e reabilitações para alcançar sua sobriedade chegaram a cerca de nove milhões de dólares, por volta de 46 milhões de reais.

Porém, apesar do enorme gasto, o ator de 53 anos de idade segue milionário. Ele tem uma fortuna avaliada em 619 milhões de reais, já que recebeu cerca de 22 mil e 500 dólares a cada episódio da primeira temporada de Friends, chegando a mais de cinco milhões de reais por episódio nas duas última temporadas da sitcom.

Mas parece que nem tudo são flores, já que o ator enfrentou dificuldades para conseguir ajuda quando precisou de atendimento médico após ter um grave problema no intestino. O astro contou ao The Times que os funcionários da reabilitação em que ele estava na época o impediram de ir ao hospital mesmo após dez dias sem conseguir usar o banheiro e estar sentindo dores intensas.

Alguma coisa estava errada, muito errada. Este era um tipo diferente de dor. Como se meu corpo fosse explodir. Como se minhas entranhas estivessem tentando forçar a saída. Essa era uma dor do tipo: Não estou brincando.

Ainda segundo Matthew, os funcionários acreditavam que ele estava querendo sair para buscar drogas, mas o astro afirmou:

Se eu estivesse fazendo isso apenas para conseguir drogas, então eu merecia um Oscar.

Para piorar tudo, o ator ainda enfrentou problemas para encontrar um hospital que aceitasse atendê-lo por causa de sua fama.

O Cedars-Sinai foi chamado. Eles deram uma olhada no meu prontuário e aparentemente disseram: Matthew Perry vai morrer em nosso hospital. Obrigado, rapazes. A UCLA também não estava disposta a me aceitar. Pelo mesmo motivo? Quem pode dizer? Mas pelo menos eles estavam dispostos a enviar uma máquina ECMO [que substitui a atividade do coração ou do pulmão] e uma equipe.

Vale lembrar que Matthew já havia revelado que passou por delicados momentos enquanto era tratado de sua inflamação grave no cólon.