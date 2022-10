Eliezer publica antes e depois de processos estéticos e questiona: Mudei muito?

25/10/2022 | 12:11



Adepto aos procedimentos estéticos, Eliezer mostrou aos seguidores as mudanças que sofreu nos últimos meses após esforço para melhorar seu visual e auto estima. O ex-BBB compartilhou uma foto depois de sua saída do reality e uma atual e deixou os fãs chocados.

No Instagram, o designer de 32 anos de idade brincou com as mudanças e ainda deixou bem claro quais parte do corpo já mexeu para conseguir o resultado:

Será que eu mudei muito? Foto da esquerda (abril/2022). Foto da direita (outubro/2022). O que um corte de cabelo, uma aparada no bigode uma barba nova e um nariz arrumadinho não fazem né?

O futuro papai também brincou sobre aspectos que não podem ser mudados pelo cirurgião plástico:

Dentes: em andamento. Barriga: à espera de um milagre.

E aí, achou que ele mudou muito?