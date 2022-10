Ludmilla publica sequência de fotos com o cabelo natural e ganha elogios de fãs: Está lindo

25/10/2022 | 12:10



Na noite da última segunda-feira, dia 24, Ludmilla compartilhou no Instagram um dump de fotos de diferentes momentos de sua vida. Na sequência de dez cliques a cantora aparece toda produzida em um photoshot, depois em um de seus shows e em momentos descontraídos com a família e amigos.

Mas um registro em específico foi o que chamou a atenção dos fãs. Na foto, Lud aparece com os cachinhos à solta e fazendo o famoso bico de pato. A cantora é conhecida por usar várias laces diferentes por cima de seu cabelo natural.

E claro que os seguidores se derreteram pelo registro, né? Na sessão de comentários, eles despejaram elogios à artista:

Os cachinhos de milhões, comentou uma internauta.

Esse hair natural que tudo!, escreveu outra.

Está lindo teu cabelo natural, elogiou uma fã.

E vale lembrar que Ludmilla levou o prêmio de Melhor Cantora no Geração Glamour e recebeu o troféu diretamente das mãos de sua esposa, Brunna Gonçalves. A seguir, confira os looks usados pelas famosas no pink carpet da premiação!