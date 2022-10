6 atrações culturais para conhecer em Paraty

Redação

Do Rota de Férias



25/10/2022 | 11:55



Ruas de paralelepípedo, cenários naturais belíssimos e praias são só algumas das muitas atrações que os viajantes podem conhecer em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A cidade também conta com várias opções de passeios culturais. Confira as principais!

Atrações culturais para conhecer em Paraty

1. Marcelo Oséas Galeria

Recém-inaugurada, a Marcelo Oséas Galeria tem como foco apresentar a produção do especialista em cultura brasileira e fotógrafo documental Marcelo Oséas. No espaço, está em cartaz a a exposição “Quase Dez Anos”, que revisita a trajetória do artista por meio de 21 imagens. Nos cliques, diferentes povos do Brasil, como os ribeirinhos da Amazônia e os artesãos do Alagoas, estão retratados.

Além das fotografias de Oséas, outro destaque é o próprio espaço da galeria, que preserva muitos elementos da construção original, localizada no centro histórico. Todo o mobiliário é feito com sobras de madeiras, coletadas em estaleiros — espaços onde se constroem ou se reparam embarcações tradicionais — da cidade de Paraty. O projeto foi realizado em parceria com arquitetos e artesãos locais.

2. Sesc Paraty

Coordenado pelo Polo Sociocultural Sesc Paraty, a Unidade Santa Rita recebe a exposição de artes visuais “Agências, dormências e flutuações” até 30 de outubro. Na mostra, as artistas Germana Arthuso e Walla Capelobo expõem obras inéditas, que foram desenvolvidas a partir da entrada e de vivências no território do Quilombo do Campinho da Independência.

Outras atividades artísticas e culturais também são realizadas diariamente no local.

3. Aécio Sarti

O pintor Aécio Sarti mantém tanto o seu ateliê quanto a galeria abertos ao público na cidade. Suas pinturas são feitas exclusivamente sobre lonas usadas de caminhão, e preservam os remendos, as fissuras e as marcas do tempo. Os resultados do desgaste enquanto objeto funcional na carroceria dos caminhões também compõem as obras.

4. Casa da Cultura

A Casa da Cultura de Paraty e o Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Biondicadores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), apresentam uma mostra que celebra a fauna marinha da região. Em cartaz até fevereiro de 2023, a exposição “Paraty, Mar de Golfinhos e Baleias” reúne fotos, vídeos, esqueletos e réplicas em tamanho natural desses animais que fascinam crianças e adultos. As atividades também alertam para a importância da preservação ambiental.

5. Nadaleto

Conhecido como Nadaleto, o artista visual Marcos Fernandes Nadaleto tem como tônica de seu trabalho o reuso de diferentes tipos de materiais. Como tela, suas pinturas têm como base fibras naturais, lonas de caminhão, madeiras em desuso e velas náuticas. O ateliê do pintor é aberto para visitação.

6. Matriz Cultural

Localizado no centro histórico de Paraty, o espaço multicultural Matriz Cultural apresenta diferentes exposições de arte ao longo do ano, com uma curadoria que mescla vários estilos, através do espaço Galeria. Além disso, o local comporta o Café/Bar e a Tattoo Shop.

