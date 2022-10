Campo Grande. Sábado, 29 de outubro de 2022. Festa na velha estação. O monumento centenário restaurado. E a imagem do Divino Redentor também.

Ademir Medici

Sobre a coluna deste domingo: como lembro do Rolando Marques! Acompanhava suas transmissões na antiga Rádio Independência. Ele, Aristides Vital, comentarista. Repórter Jurandir Martins. Depois, Rádio Diário. Rolando e Edward de Souza como locutores, Sidney Lima comentarista. Fernando Lima como repórter. Luís Carlos Maia no plantão. E por aí vai. Que saudade...

Rubens Moreno, de Santo André

NOTA – Numa segunda mensagem, Rubens Moreno complementa: “Sou leitor assíduo da coluna memória. Assinante do Diário há muitos anos, ainda quando o jornal não saía às segundas-feiras. Apesar do avanço tecnológico, o impresso é que me completa. "Devoro" o jornal diariamente.

A festa religiosa de Campo Grande está marcada para as 11h do próximo sábado. Uma vitória da comunidade.

Foram responsáveis pela reforma: Paulo Serra, pai do prefeito Paulinho Serra, Paróquia São Sebastião e a firma R. M. Pinturas.

O Poder Público não investiu nenhum centavo. Houve a doação de recursos por parte de 22 moradores, empresas e políticos, relacionados por Paulo Serra, o pai: Logística Campo Grande; P.C.S. Comunicações; Duílio Pisaneschi; Família Zarzur; Ira Administração Imóveis; Fera Comunicações; Vereador Pedro Botaro; Vereador Zezão; Diário do Grande ABC; EC Santo André; Família Almeida; Família Rui Dalla; Metra Transportes – Bia Braga; Paulo Charcon; Hercules Barreiro; Henrique Mascarenhas; Edson Torres; Edjalma Dondi; Luiz Martinez; Atlan Group; Ivone Domingues; Hipólito Areia e Pedra.

HISTÓRIA

Coube ao padre Luiz Capra, o primeiro pároco/vigário de Santo André, que assumiu em 1911, incentivar a construção do monumento em homenagem ao Divino Redentor. A obra foi erguida rapidamente e inaugurada há 110 anos, em 6 de maio de 1912.

110 ANOS DEPOIS...

Ultimamente abandonada e detonada, a capelinha ganhou vida e será apresentada oficialmente neste sábado, numa festa ao mesmo tempo singela e marcante.

Crédito da foto 1 – Acervo: Paschoalino Assumpção, em memória

RETORNO NO TEMPO. Campo Grande em 1939, com o lago que existia ao lado da capela: Santinho Carnavale e Enzo Panillo, com as crianças Antonieta e Giacomo Panillo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 26 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1981

MANCHETE – Grande ABC terá centro de informação científica.

O governo estadual firmará convênio com a Bireme (Biblioteca Regional de Medicina), da Organização Panamericana de Saúde, para implantação de centros regionais de informação científica no Estado de São Paulo.

Deverão estar incluídos um ou mais hospitais do Grande ABC, com fácil acesso para os médicos da região.

ESPECIAL – Trabalhadores orgulham-se de construir a Rodovia dos Imigrantes.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8214

SÃO CAETANO – Arqueóloga Margarida Davina Andreatta finalizava escavação no entorno da Matriz Velha, no bairro Fundação.

EM 26 DE OUTUBRO DE...

1937 - Câmara Municipal aprova a doação de terreno situado à Rua Xavier de Toledo, em Santo André, ao governo do Estado, para ali ser construído o edifício da delegacia de polícia.

1982 – O jornalista Fausto Polesi, diretor de Redação do Diário, lançava o livro “Editoriais” (Ed. Soma), inaugurando a série “Grandes Temas do Jornalismo”.

Crédito das fotos 2 e 3 – Projeto Memória

O AUTOR E A OBRA. Fausto Polesi e a capa de Editoriais: o lançamento há 40 anos

