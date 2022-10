São Caetano. Um retorno a 1971. Humberto tinha 16 anos. E assinou seus primeiros pensamentos. A emoção no estúdio do DGABC TV.

Ademir Medici

25/10/2022 | 11:24



“O Cine-Teatro Carlos Gomes é o espaço de memória do Grande ABC. Cultivemos”.

Professor Alexandre Takara, orientador desta página Memória, sobre a edição de sábado em que citamos o projeto de duas exposições anunciadas em abril e que, talvez, sejam realizadas em novembro na joia revigorada da Rua Senador Flaquer, em Santo André.

A propósito, leitor, você já visitou o novo Cine Teatro Carlos Gomes? Está lindo. Só faltam as exposições anunciadas que contarão a sua história.

Amigos da Memória. Leiam os pensamentos reproduzidos no pergaminho de hoje. São escritos de 1971 do moço da foto, o jornalista Humberto Domingos Pastore.

Há 51 anos ele era pouco mais que um adolescente e o jornal “O Tambor”, publicado pela indústria Resana, de São Bernardo, se interessou pelo que Humberto escreveu, augurando votos para que o garoto seguisse carreira como escritor.

Hoje, Humberto Pastore é uma das reservas intelectuais da região. Tem livros publicados. É um dos expoentes da sua São Caetano na área de história e memória, extrapolando a cidade, participando anos atrás do Sindicato dos Jornalistas Profissionais e criando o Departamento de Comunicação da Diocese de Santo André.

No pergaminho, idealizado pelo infografista Agostinho Fratini, do Diário, pensamentos de ontem que permanecem atuais. No DGABC TV, a história do jornalista, um novo autonomista – como “Memória” ontem o definiu.

A entrevista de Humberto Pastore, e toda emoção que ele sentiu e transmitiu ao ler, de improviso, o que escrevera cinco décadas atrás, podem ser vistos no site do Diário: www.dgabc.com.br; no “face” da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no youtube. Obrigado, Juliana!

Crédito do pergaminho – Arte: Agostinho Fratini

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 25 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1980

EDUCAÇÃO – Professor Nelson Zanotti. Nesta data, em 1972, ele instalava o setor de estudos sobre a comunidade e região na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, semente da Fundação Santo André.

ADEUS – Morria na véspera, em São Paulo, o humorista Pagano Sobrinho.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8214

MANCHETE – Itamar pede revisão do reajuste da casa.

Itamar Franco manda a Caixa Econômica Federal rever aumento de mutuários do SFH (Sistema Financeiro de Habitação).

EM 25 DE OUTUBRO DE...

1902 – Armando Ítalo Setti nasce na Vila de São Bernardo. Foi prefeito e vereador.

1937 – Realizada mais uma edição do programa “Hora dos Calouros”, no Cine-Teatro Carlos Gomes, em Santo André.

1982 – Falecia, em Ribeirão Preto, o topógrafo Newton Ataliba Madsen Barbosa. Ele fez carreira no funcionalismo de São Bernardo. Chegou a secretário de Obras. Foi o primeiro a estudar sistematicamente a história da cidade.

HOJE

Dia do Cirurgião-dentista e Dia Nacional da Saúde Bucal.

Dia da Democracia. Lembra a morte do jornalista Vladimir Herzog, nesta data, em 1976.

Dia Nacional do Engenheiro Civil

Dia do Sapateiro

Dia Mundial do Macarrão. Criado em 1995, durante o I Congresso Mundial da Pasta, em Roma, Itália.

SANTOS DO DIA

Antonio de Sant’Ana Galvão, frei Galvão. O primeiro santo brasileiro. Fundador do Mosteiro da Luz, em São Paulo.

Crispim e Crispiniano. Irmãos. Sapateiros

Baltazar de Chiavari

Quarenta mártires da Inglaterra e Gales

Gaudêncio de Bréscia

Dorcas

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Casa Branca (1814), Penápolis (1908) e Flórida Paulista (1941).

Pelo Brasil: Alegrete (1831), Caçapava do Sul (1831), São José do Norte e Trinfo (RS); Aracati, Icó e Ipueiras (1883, CE), Guanhães (1875) e São Sebastião do paraíso (1821, MG), Humberto de Campos (MA), Itaparica, Jequié (1897), Jeremoabo e São Félix (BA), Mamanguape (PB) e Miguel Pereira (1955, RJ).

Pescaria Brava, em Santa Catarina, é o município aniversariante mais jovem de hoje: foi criado em 2003, mas só foi instalado dez anos depois, quando se separa de Laguna.