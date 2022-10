Da Redação



25/10/2022 | 11:15



Eleições apontam recuperação da força

Ainda com relação ao primeiro turno das eleições, no dia 2 de outubro, vale lembrar que o resultado não garantiu vitória a nenhum dos candidatos de Diadema apoiados pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), mas ainda assim serviu para mostrar que o partido começa a recuperar a força que o levou a dominar a cena política na cidade a partir de 1982, quando Gilson Menezes foi eleito o primeiro prefeito do PT no Brasil. No pleito de agora, os vereadores Orlando Vitoriano e Josa Queiroz, que disputaram vagas de deputado federal e deputado estadual, respectivamente, foram os campeões de voto, com margens consideráveis de distância para os segundos colocados, embora os números não tenham sido suficientes para que garantissem suas cadeiras. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Márcio França (PSB), que concorria ao Senado, também foram os primeiros em Diadema.

Bastidores

Jornalista na área

A Prefeitura de São Caetano já tem novo responsável pela área de comunicação do governo. Desde ontem (25), o jornalista Fernando Trindade, 32 anos, despacha no Palácio da Cerâmica. Com experiência em comunicação política, o jornalista atuou durante muitos anos como asesor do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Recentemente, participou da campanha do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que não conseguiu ir ao segundo turno. Trindade foi um dos responsáveis pelo trabalho nas redes sociais.

Homenagem

O Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade do bairro Fundação foi batizado com o nome de Suely Aparecida Nogueira Ferreira da Silva em Homenagem à ex-vereadora, que morreu ano passado, aos 64 anos, após sofrer parada cardíaca. Parlamentar histórica na cidade ­- estava em seu quarto mandato ­-, Suely era uma das poucas mulheres na Câmara de São Caetano. Imponente, a parlamentar se destacava nas sessões quando usava turbantes tradicionalmente vestidos pela comunidade negra, como um símbolo da ancestralidade.