Dado Dolabella exibe vídeo romântico no avião com Wanessa; assista

25/10/2022 | 11:11



Como já dizia Zezé Di Camargo: É o amor! Desde que assumiram o relacionamento, Wanessa e Dado Dolabella não se desgrudam e parecem ter assumido a missão de fazer os fãs solteiros sofrerem de carência. Desta vez, o casal do momento atacou novamente com um vídeo romântico no avião.

Completamente apaixonado pela cantora, Dado Dolabella exibiu um vídeo romântico nos Stories do Instagram. No registro, o famoso surge ao lado de Wanessa dentro de uma aeronave e depois usa sua câmera para gravar apenas a amada aproveitando o voo com a música Infinity de Jaymes Young, declarando que o seu amor por ela será infinito.

Na rede social, os fãs do casal piraram com o registro e desejaram felicidades aos pombinhos:

A vida tem muito mais sentido quando estamos amando... E quando esse amor tá coladinho na gente...felicidades!