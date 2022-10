Moranguinho comenta físico de Jojo Todynho e Lucas incita agressão com machado. Confira o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

25/10/2022 | 11:10



Os participantes de A Fazenda 14 parecem acreditar que não há nada melhor para dormir bem do que um pouco de intriga. Além de apresentar muita formação de estratégia para próxima roça, a madrugada da última segunda-feira, dia 24, também contou com muitas indiretas, indignação e comentários sobre os colegas de confinamento.

Alimentando a rivalidade, Deolane compôs uma música para Deborah e saiu cantando pela casa:

- Obcecada pela Dedê. Não tem fazenda, não tem cais, não tem amigos, não tem rivais, você só quer a Dedê.

No quarto, a ruiva criticou as atitudes da advogada:

- A mulher já falou da minha mãe, me persegue o dia inteiro. Tem dia que eu não como, que eu fico na casa da árvore para fugir dessa mulher. Ela atacou todo mundo. Todo mundo que subiu no palanque para falar, o grupo dela deu pitaco.

E Bárbara também reclamou:

- Estou com nojo. Mal amada... Deixa ela pensar que eu sou mal amada, que eu tenho poucos amigos. Deixa ela. [...] Eu tenho meus amigos lá fora. E eu estou incomoda com o que a Deolane acha se eu tenho amigo ou não tenho?

Como sempre, Deolane tem muito o que falar sobre os peões e não poupou palavras ao falar sobre Moranguinho, sua aliada que ultimamente tem passado mais tempo com o grupo rival.

- Eu estou chateada com a Morango. Sabonetou, essa semana fez comida para eles e agora está lá no meio deles. Eu observo muito algumas atitudes e eu só vou falar amanhã. Eu já vou falar. Amanhã, hoje, eu vou esperar a melhor fala para mim encaixar a minha.

Em outro canto da sede, Moranguinho não gostou nem um pouco da opinião da loira e disparou:

- Eu não sabonetei, eu só repeti as mesmas coisas que eu já tinha falado. Ela falou de um jeito como se eu tivesse feito alguma coisa errada, como se eu tivesse traído o grupo.

Conversando na área externa da sede com os membros do grupo A sobre as provas do reality, Vini mencionou Jojo Todynho ao exemplificar como elas nem sempre são justas para todos. No entanto, ele fez um comentário que denota gordofobia e deu o que falar na web.

- Eu lembro na temporada da Jojo, eles faziam uma provas que ela falava: Não vou fazer. Eram umas coisas que eram impossíveis dela fazer. Coisa de escalada, corrida, construir ponte.

Moranguinho também falou sobre o físico da cantora:

- Ela não tem o condicionamento físico que dá para correr com habilidade, subir, descer, fazer essas coisas.

E o peão adicionou:

- Homem tem mais explosão muscular.

Polêmico, Lucas incitou agressão física à Deborah ao falar:

- Mil reais para quem enfiar no c* da Deborah esse machado agora

Após os peões questionarem se o valor seria apenas esse, um deles ironizou:

- Notícia do Leo Dias: Extra, extra, Lucas ameaça de empalamento outra participante.