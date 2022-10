Credit Suisse corre para venda de grupo de produtos securitizados

25/10/2022 | 11:05



O Credit Suisse está correndo para finalizar a venda de uma unidade-chave, dias antes de o banco suíço dar detalhes de uma reformulação de sua grande divisão de Wall Street. O banco suíço está vendendo bilhões de dólares em ativos para ajudar a pagar por uma mudança de estratégia, após uma série de perdas financeiras e escândalos.

Ainda pode precisar de capital adicional para dar conforto aos investidores de que pode realizar planos de se retirar de alguns negócios e países que não são mais considerados essenciais, dizem analistas.

A maior alienação, agora perto de ser concluída, de acordo com pessoas familiarizadas com esse esforço, é o grupo de produtos securitizados do Credit Suisse, com sede em Nova York. O banco disse em julho que venderia toda ou parte da unidade, que empresta e negocia em mercados de financiamento lastreados em ativos.

Dois grupos de licitação surgiram como os favoritos para o negócio. Um consórcio inclui a gestora de títulos Pacific Investment Management Co. e a empresa de aquisições Apollo Global Management Inc. No segundo grupo, a Centerbridge Partners se uniu à Martello Re Ltd., uma empresa de seguros de vida e resseguros, de acordo com algumas pessoas familiarizadas com o esforço.

A Allianz SE da Alemanha é proprietária da Pimco, enquanto a Massachusetts Mutual Life Insurance Co. é uma investidora minoritária na Martello Re. A Centerbridge ajudou a criar a resseguradora e tem um acordo para ajudar a gerenciar seus ativos.

Não foi possível saber se os licitantes vencedores assumiriam a unidade inteira com funcionários vinculados ou teriam uma participação majoritária no negócio, por exemplo, ou o que eles poderiam pagar. O Credit Suisse está atualizando os investidores sobre o desinvestimento e outras medidas estratégicas na quinta-feira, quando também anunciará os resultados do terceiro trimestre.