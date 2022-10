Da Redação



25/10/2022 | 11:01



Palavra do Leitor - 25 de outubro de 2022

Pólio ­- 1

Região atinge 61% de cobertura contra Pólio'' (Setecidades, ontem). A irresponsabilidade dos pais que deixam de levar os filhos para se imunizarem contra doença tão terrível quanto a paralisia infantil só encontra parâmetro na falta de compromisso dos gestores em criar mecanismos eficientes para aumentar os índices de vacinação.

Silvia Santos - Ribeirão Pires

Pólio ­- 2

Quem vai sofrer são as crianças que podem ter a doença mais para frente. A vacina previne. O povo ficou sem noção depois do ódio às vacinas no Brasil e no mundo. Ignorância mata.

Diaulas Ulyses - do Facebook

Roberto Jefferson ­- 1

Jair Bolsonaro repudia tiros dados por Roberto Jefferson em equipe da Polícia Federal'' (Política, ontem). Todos os corruptos comunistas livres, mas não pode haver manifestação contrária, senão eles prendem, tiram do ar, expulsam do País, deixam jornalista cadeirante na prisão, outros com eterna tornozeleira por expor opinião. Agora MST pichar o prédio da ministra Carmém Lúcia pode, porque são da polícia particular do Lula. Fácil para a esquerda, tem os agressores e a justiça em sua defesa. Até nas corrupções.

Cecilia Gregorio - do Facebook

Roberto Jefferson -­ 2

Lamentável. A ditadura da toga está forçando a barra. Pelo caminhar da carruagem, a população vai ter que praticar a desobediência civil, não podemos baixar a cabeça para as arbitrariedades da ditadura da toga.

Francisco Noronha - Santo André

Roberto Jefferson ­- 3

No Brasil, são muitos os defensores da "democracia", mas agem como "ditadores", desrespeitando leis (inclusivea Constituição) e a liberdade de opinião, a exemplo de Venezuela e Cuba. No meu entendimento, na "democracia" não há censura, liberdade com responsabilidade (existem leis para punir transgressões) e exemplar rigor às leis. Com 522 anos, somos um País jovem, em amadurecimento, ainda temos muito que aprender.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Roberto Jefferson ­- 4

O cara ataca uma autoridade, provoca essa situação e agora fica com esse vitimismo. E não existe reação de legítima defesa contra a polícia. Se não abre a porta e nãocumpre o que determina a polícia, é crime de desobediência.

Robert Mendes - do Instagram

Paz na votação

É de se esperar que as votações ocorram em Paz e respeito aos eleitores. Os militantes políticos de campanha são orientados e pagos pelas coordenações para realização da boca de urna mesmo sabendo que é proibida. Estrategicamente os militantes são distribuídos próximos aos locais de votação para angariar voto para seu patrocinador, que, na maioria das vezes, usam de abordagens agressivas, intimidadoras e ofensivas aos eleitores. Neste sentido, espero que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e seus representantes, os órgãos de segurança e fiscalizatórios, dentro da lei exerçam suas funções em determinação e respeito aos eleitores e à ordem pública. Amigo eleitor, exerça o seu direito de voto, não se deixe enganar pela radicalização política dos envolvidos na disputa.

Euclides Marchi - Santo André

Vizinhança Solidária

Tanto Tarcísio de Freitas quanto Fernando Haddad, os dois candidatos que, no domingo, podem ser eleitos governador do Estado, deveriam ler o Artigo escrito por Dirceu Cardoso Gonçalves sobre Vizinhança Solidária (Opinião, ontem). O programa comunitário queserve de suporte às ações policiais realmente pode ajudar, e muito, a aumentar a sensação de segurança pública em São Paulo, como defende o articulista.

Sérgio Pinto - Santo André