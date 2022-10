Obituário - 26 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes de Souza Lopes, 94. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marieta Ferreira do Couto, 89. Natural de Correntes (PE). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilda Ferrari Bedani, 88. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Industriária. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Araci Oliveira do Nascimento, 74. Natural de Palmeiras (BA). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adalgisa Chaves Resende, 71. Natural de Itanhaém (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Pereira, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Industrial, em São Paulo. Dia 20, em Santo André. Memorial Bosque da Paz.

Marly Gabriel do Nascimento Lins, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia da Silva, 53. Natural de Bonito (PE). Residia na Cidade São Mateus, na Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gersivan Menezes da Silva, 52. Natural de Lucrécia (RN). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pizzaiolo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Luzia Valério Duarte, 92. Natural de Sete Barras (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Adalício Santos, 88. Natural de Nossa Senhora das Dores (SE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Lurdes Cavinaghi de Souza, 88. Natural de Campos Novos Paulista (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Virgínia Leandro Magdaleno, 88. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Maria Tereza Morales, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ipiranga, na Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Alice Martins Palma, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

José Rubens Spada, 82. Natural de Santo Amaro, Capital. Residia em Santo André. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Leni Vieira Yabuta, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Antonio da Silva, 79. Natural de Santa Rita de Ibitipoca (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Clarice Ranieri Foramiglio, 78. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Felix, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson de Oliveira, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Adão de Campos, 67 Natural de Teixeira (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Fernandes da Luz, 65. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Ivanilda Gomes dos Santos Ferreira, 58. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Claudia Teodosio de Oliveira, 49. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério Municipal de Itaquaquecetuba (SP).

Luciane Santana da Cruz Silva, 46. Natural de Cipó (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Parque da Cantareira, Capital.

Nilton José de Araújo, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

José Paulo Coelho, 83. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Milton Cocia, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Robson Carlos Valério, 43. Natural de São Caetano. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Otacilia Ferreira da Costa, 90. Natural de Garanhus (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 20, em Diadema. Cemitério do Baeta.

Luzia da Conceição Barbosa, 89. Natural de Quixeramobim (CE). Residia na Vila Clara, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.

Nicodemos Nogueira da Silva, 84. Natural de Maravilha (AL). Residia no Jardim Célia, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Antonio do Nascimento, 77. Natural de Ibitiara (BA). Residia no bairro Serraria, em diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Dulce Bronzatti Pirolla, 84. Natural de São Tomás de Aquino (MG). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Autônoma. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.