5 dicas práticas para reduzir a burocracia no seu negócio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/10/2022 | 10:56



A burocracia pode atrapalhar a rotina de um negócio e trazer perdas importantes de tempo e dinheiro. Por isso, a Serasa Experian separou cinco dicas práticas para colocar em ação e fugir daqueles processos que atrapalham o andamento da empresa. O conteúdo faz parte da playlist Bora Empreender, que a instituição lançou em parceria com o Sebrae como parte do programa Aprenda, voltado a disponibilizar material gratuito de suporte a empreendedores.

1. Organize processos

Para eliminar a burocracia, é preciso ter clareza de quais áreas são mais afetadas por ela. A organização interna e definição das atividades minimizam erros, retrabalhos e tarefas inúteis. Então, reúna os membros da empresa e coloque em prática a técnica em gestão chamada “Plan-Do-Check-Act” (PDCA). Confira neste vídeo os detalhes da estratégia.

2. Digitalize documentos

Com a organização feita, é hora de abusar da tecnologia. Digitalize todos os documentos e processos da empresa, busque ferramentas de armazenamento em nuvem e divida o acesso com os responsáveis de cada área. Isso automatiza e padroniza etapas, traz segurança às informações e disponibilidade dos dados para uma rápida tomada de decisão. Busque softwares confiáveis e tecnologias que atuem em outras frentes importantes para o empreendimento, como emissão de notas fiscais e fluxo de caixa, além de contar com o certificado digital corporativo, que identifica e valida atos eletronicamente.

3. Terceirize as burocracias inevitáveis

Ter um contador parceiro para o seu negócio elimina as burocracias inevitáveis e ajuda o dono do empreendimento a focar em ações importantes para o crescimento. Para encontrar uma equipe confiável, avalie se o contador é especialista em empresas do mesmo porte que a sua e os recursos digitais utilizados.

4. Conheça e cumpra os prazos

Toda empresa tem obrigações junto a órgãos públicos e precisa atender o calendário fiscal para evitar punições. Esteja atento às datas e cobre do contador este mesmo cuidado para eliminar multas e gastos extras evitáveis ao caixa.

5. Controle os documentos necessários

Todo dono de empresa precisa ser proativo no conhecimento e preenchimento dos documentos necessários, ainda que haja um contador responsável. Colocar no dia a dia o controle de comprovantes de pagamento, notas fiscais, extratos bancários, livros e fichas dos funcionários, papéis sobre a criação da companhia e demais itens facilita na hora que eles forem demandados. As obrigações fiscais acessórias também precisam estar organizadas, uma vez que servem tanto para preparar as alegações quanto para comprovar situações favoráveis para a marca, como descontos e deduções nos impostos.