Ribeirão Pires promove espetáculo do Coro Infantojuvenil da Escola de Música de São Paulo

Da Redação



25/10/2022 | 10:08



A Secult (Secretaria de Educação e Cultura) de Ribeirão Pires já disponibilizou a retirada de ingressos para as apresentações do Coro Infantojuvenil da Escola de Música de São Paulo.

Desta vez com doação espontânea de brinquedos em bom estado, a retirada poderá ser realizada até dia 1º de novembro, na EMARP (Escola Municipal de Artes), rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 - Jd. Pastoril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

As apresentações do Coro Infantojuvenil serão realizadas no próximo dia 6 de novembro em duas sessões, às 16h e às 17:30, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, localizado na rua Diamantino de Oliveira, 218 - Vila Albertina.