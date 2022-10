Conselho de Gestão e Saneamento Ambiental está com inscrições abertas para a sociedade civil

Da Redação



25/10/2022 | 09:50



Representantes da sociedade civil que têm interesse em participar do Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André) podem até o dia 18 de novembro fazer a inscrição, por meio do site do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) ou ainda de forma presencial. Os novos membros serão selecionados para o mandato 2023-2024 do conselho, que reúne também integrantes do poder público para consultar, deliberar e discutir pautas, projetos e obras ambientais.

Para este processo eleitoral, são disponibilizadas 14 vagas aos representantes da sociedade civil que possuem sede/subsede ou atuação comprovada em Santo André. Os conselheiros indicados por entidades também deverão ter residência ou atuação profissional no município.

As cadeiras da sociedade civil estão divididas em oito segmentos: três representantes de organizações da sociedade civil; três de associações ligadas aos setores do comércio, indústria ou serviços; dois de sindicato de trabalhadores; um de instituição de ensino ou pesquisa; dois de entidades ligadas a classes de profissionais liberais; dois de associações e organizações não governamentais ambientalistas, com experiência comprovada em ações de defesa do saneamento ambiental, do meio ambiente ou qualidade de vida; um da sociedade civil pertencente ao Conselho Municipal de Representantes de Paranapiacaba e Parque Andreense; e um representante de bairros que ficam em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais, como Parque Miami, Jardim Riviera e Recreio da Borda do Campo.

O edital completo da eleição para o Comugesan e a ficha de inscrição digital estão disponíveis em https://bit.ly/3SvvYSQ. A publicação dos resultados ocorrerá entre 25 e 26 de novembro. O prazo para recurso será de 28 a 2 de dezembro. A eleição está prevista para acontecer em 6 de dezembro e a publicação do resultado deve ser entre 9 e 10 de dezembro. A posse dos novos conselheiros ocorrerá na primeira reunião ordinária do próximo mandato, prevista para fevereiro de 2023.