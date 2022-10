Dicas para acertar nos eletrônicos para acompanhar a Copa do Mundo

Da Redação, com assessoria

No Brasil, o público costuma aproveitar a proximidade do maior evento esportivo do planeta para adquirir novos dispositivos que proporcionem mais conforto e qualidade para assistir aos jogos. Pensando nisso, o KaBuM! reuniu uma seleção especial com os melhores eletrônicos para acompanhar a Copa do Mundo. A página contempla categorias como TVs, projetores, opções em áudio e som, churrasqueiras e cervejeiras. Além de trazer dicas de como aproveitá-los da melhor forma, o site ainda conta com um teste rápido de perfil para ajudar na escolha dos itens certos. Abaixo, é possível conferir algumas informações bastante úteis que o conteúdo reúne.

1. Saiba qual será o espaço aproveitado

O primeiro passo é definir em qual ambiente da casa o torneio será assistido. Com essa informação, o consumidor poderá saber se o espaço irá comportar o novo produto de forma adequada ou se outro item cumprirá melhor a função. Por exemplo, para escolher o projetor ideal para ver os jogos, é preciso se atentar ao local – seja ele interno, seja externo. Nesse contexto, a quantidade de lúmens do aparelho é muito importante, pois quanto mais escuro e fechado o ambiente for, menos lúmens o equipamento precisará.

2. Estipule quantas pessoas irão ver os jogos

Após a escolha do espaço, o usuário poderá pensar como e com quem irá curtir os jogos, se fará uma reunião de família e amigos ou se verá sozinho. Todas essas informações influenciam em tamanho, potência e categorias dos produtos que serão adquiridos. Para aproveitar as partidas acompanhado, eletroportáteis como pipoqueiras e cervejeiras são uma boa ideia para animar a torcida. Se a preferência for ver o torneio sem companhia, o usuário pode, após os jogos, assumir o controle nas partidas online pelos consoles e games voltados ao mundo esportivo.

3. Tenha em mente o valor do investimento

A parte mais importante é estabelecer qual será o orçamento para aquisição dos dispositivos. Ter em mente o quanto quer investir vai interferir diretamente na busca por determinadas marcas e linhas de produtos, que podem ser intermediárias ou premium. As Smart TVs vão desde 32 até 70 polegadas e, quanto maior o orçamento, melhor será a qualidade da tela. E ainda existem modelos que possuem a função Modo Futebol. Ao ativá-la, o aparelho realiza automaticamente o equilíbrio das cores para destacar os jogadores em campo frente à luz do estádio.

4. Defina o tipo de tecnologia dos aparelhos

Por fim, é preciso determinar os modelos de TVs e demais produtos que tenham a tecnologia desejada. Nesse sentido, crie o cenário ideal para usufruir do campeonato com o máximo de conforto e performance com aparelhos alinhados à televisão, como soundbar, fita led e projetores. Por exemplo, para transformar a sala de casa em uma verdadeira arquibancada, o KaBuM! indica os home theaters, já que possuem diversos alto-falantes. Se o cliente optar por uma solução simples e compacta para as necessidades de áudio, a melhor pedida são os soundbars ou as caixas de som.